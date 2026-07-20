Un uomo di 41 anni si è denudato in strada a Como davanti a una donna. La polizia è intervenuta e ha denunciato l’uomo per atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni e inosservanza di un ordine di allontanamento. Sono state avviate anche sanzioni amministrative.

È scattata a Como una denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni e sanzioni per atti osceni in luogo pubblico e inosservanza dell’ordine di allontanamento. Un 41enne algerino è stato fermato ieri mattina dopo aver dato in escandescenza in strada e aver ignorato un provvedimento di espulsione. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri, quando gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Juvara a Como a seguito di una segnalazione relativa a un uomo che si stava denudando in strada davanti a una donna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - 41enne si denuda in strada a Como davanti a una donna, interviene la polizia: denunciato per atti osceni

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