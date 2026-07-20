Si spoglia e si mette nudo di fronte a una donna in centro a Como poi picchia i poliziotti | denunciato
Un uomo si è spogliato e si è messo nudo di fronte a una donna in centro a Como, domenica mattina. Successivamente, ha aggredito due agenti di polizia intervenuti sul posto. Dopo essere stato portato in Questura, avrebbe rivolto insulti alle agenti presenti. L'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e violenza nei confronti di pubblico ufficiale.
L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 19 luglio, in via Juvara, in centro a Como. Una volta in Questura, l'uomo avrebbe anche insultato le poliziotte presenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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