Si spoglia e si mette nudo di fronte a una donna in centro a Como poi picchia i poliziotti | denunciato

Notizia in breve

Un uomo si è spogliato e si è messo nudo di fronte a una donna in centro a Como, domenica mattina. Successivamente, ha aggredito due agenti di polizia intervenuti sul posto. Dopo essere stato portato in Questura, avrebbe rivolto insulti alle agenti presenti. L'uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e violenza nei confronti di pubblico ufficiale.