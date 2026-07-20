Il 9 luglio si è svolta una cerimonia civile all’aperto presso le Terme di Stigliano, in provincia di Roma. Durante l’evento, i due sposi si sono detti “Sì”. Uno dei presenti ha commentato che la sposa sembrava una diva di Hollywood. La cerimonia ha coinvolto il maestro di ballo noto per la partecipazione a un programma televisivo, e la sua compagna. La location è stata scelta per celebrare il matrimonio all’aperto.

S imone Di Pasquale e Maria Di Stolfo si sono sposati. Lo storico maestro di ballo di Ballando con le Stelle ha celebrato le nozze con la compagna il 9 luglio, con una cerimonia civile all’aperto alle Terme di Stigliano, nella campagna alle porte di Roma. Un matrimonio vissuto con grande emozione da Di Pasquale, che ha poi raccontato al settimanale DiPiù le sensazioni provate nel vedere Maria arrivare con l’abito da sposa: «Quando l’ho vista con quel vestito sono rimasto senza parole. Mi aveva nascosto tutto e quando l’ho vista ho sbarrato gli occhi, era talmente bella e sensuale. La mia Maria sembrava una diva di Hollywood ». Aurora... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si sono detti "Sì" alle Terme di Stigliano: «Maria sembrava una diva di Hollywood»

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