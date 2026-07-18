Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo si sono sposati in una cerimonia presso le Terme di Stigliano, in Lazio. La coppia ha celebrato il matrimonio dopo diversi anni di relazione, con immagini della cerimonia condivise sui social media. Le nozze si sono svolte in una location suggestiva, attirando l’attenzione di follower e media online. La coppia ha ufficializzato il loro legame con un evento che ha coinvolto amici e familiari.

Dopo anni d’amore, Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo hanno pronunciato il loro “sì” in una suggestiva cornice nel Lazio: le immagini delle nozze conquistano i social Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfohanno pronunciato il fatidico“sì”coronando una storia d’amore lunga diversi anni.Il celebre maestro di ballo, volto storico di Ballando con le Stelle, ha sposato la compagna con una romantica cerimonia celebrata alle Terme di Stigliano, nel Lazio, davanti a familiari e amici più cari. La coppia ha scelto unalocation immersa nella natura,elegante e riservata, per vivere uno dei giorni più importanti della propria vita. Le prime immagini condivise sui social raccontano una cerimonia raffinata e ricca di emozioni, tra sorrisi, abbracci e momenti di grande complicità che hanno conquistato anche i fan del ballerino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo si sono sposati: nozze da sogno alle Terme di Stigliano

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Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo Un Amore Pronto per il Sì

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