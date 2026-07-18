Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo alle Terme di Stigliano | le foto delle nozze

Il 9 luglio si è svolto il matrimonio tra Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo alle Terme di Stigliano. Le foto della cerimonia sono state pubblicate di recente, accompagnate dagli auguri di alcuni volti noti dello spettacolo.

Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo il 9 luglio alle Terme di Stigliano. Le immagini della cerimonia escono solo ora, tra gli auguri dei volti di Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ballando con le Stelle, il maestro Simone Di Pasquale si sposa: chi è la futura moglie

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