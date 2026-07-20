Un'auto si è ribaltata contro una casa lungo la strada provinciale tra la Salaria e Appignano, sabato sera. La vettura, dopo aver perso il controllo, si è schiantata contro l’abitazione. Nessun ferito, ma la situazione ha rischiato di diventare una tragedia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Poteva trasformarsi in una tragedia, ma la sorte ha evitato il peggio. Un’auto, sabato sera, dopo aver perso il controllo lungo la Strada Provinciale che collega la Salaria al centro abitato di Appignano, si è ribaltata ed è andata a schiantarsi contro un’abitazione che costeggia la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo per cause ancora in corso di accertamento. La vettura si è cappottata più volte prima di terminare la propria corsa contro il fabbricato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale Piceno, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si ribalta contro una casa: tragedia sfiorata ad Appignano

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