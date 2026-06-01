Tragedia sfiorata al Bergamo Historic Gran Prix Ferrari d’epoca si schianta contro un albero

Nel pomeriggio di domenica 31 maggio, durante il Bergamo Historic Gran Prix, una Ferrari d'epoca ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero lungo il percorso che attraversa le Mura di Città Alta. L'incidente ha causato danni alla vettura e ha interrotto temporaneamente la gara. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nessuno è rimasto gravemente ferito.

Bergamo. Paura nel pomeriggio di domenica 31 maggio durante l’edizione 2026 del Bergamo Historic Gran Prix, la rievocazione automobilistica che si svolge lungo le Mura di Città Alta. Una Ferrari d’epoca, impegnata nel percorso espositivo e diretta verso Sant’Agostino, ha improvvisamente perso il controllo all’altezza del Parking Fara, uscendo dalla carreggiata. La vettura era una delle 80 auto partecipanti alla manifestazione, alle quali si aggiungevano 60 motociclette. Dopo l’esposizione della mattinata, nel pomeriggio i mezzi hanno percorso un tracciato di circa tre chilometri lungo le Mura. A bordo della Ferrari si trovavano due persone. Il pilota ha perso il controllo del mezzo in accelerazione, dopo il bivio tra via della Fara e via San Lorenzo, forse per la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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