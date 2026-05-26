Sono ore molto delicate quelle che riguardano Belen Rodriguez. La showgirl argentina, da tempo al centro del gossip per motivi sentimentali e professionali, sarebbe stata protagonista di una drammatica vicenda avvenuta nella sua abitazione milanese. Tra urla disperate, soccorsi e un successivo ricovero in ospedale, il racconto emerso nelle ultime ore ha profondamente colpito i fan della conduttrice, già consapevoli del momento fragile che starebbe attraversando da tempo. Giorni drammatici per Belen Rodriguez: prima si barrica in casa, poi viene ricoverata. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani, tutto sarebbe accaduto nella mattinata del 26 maggio nell’appartamento di Belen Rodriguez, situato nel quartiere Brera di Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Belen in ospedale: si barrica in casa, arrivano i vigili del fuoco, urla disperate «Aiutatemi!», tragedia sfiorata

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