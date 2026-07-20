Un ragazzo di 14 anni ha rischiato la vita entrando in un incendio per salvare cinque vitellini. Con il padre, che si trovava nell’azienda di famiglia, ha sfidato le fiamme per mettere in salvo gli animali. L’incidente si è verificato a Santa Ninfa, in provincia di Trapani, dove Giuseppe Di Leonardo ha agito senza esitazione. L’evento ha attirato l’attenzione sulla sua determinazione e sul suo intervento durante l’emergenza.

Ha sfidato l’incendio per mettere in salvo cinque vitellini che, insieme al padre Roberto, ha cresciuto nell’azienda dello zio. È l’atto coraggioso, forse incosciente, di Giuseppe Di Leonardo, 14 anni, di Santa Ninfa (Trapani). Le fiamme si sono sviluppate nelle campagne di contrada Piana e Issiotti e stavano entrando l’azienda zootecnica. Cinque mucche e due cavalli si trovavano al pascolo libero, cinque vitellini, invece, erano nel box chiuso e rischiavano di morire soffocati dal fuomo o bruciati vivi. Così Giuseppe non ha perso tempo ed è corso attraversando il fumo che già copriva l’area per andare ad aprire il box con i bovini spaventati e senza via di fuga. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Si lancia tra le fiamme per salvare i suoi vitellini: il coraggio del 14enne trapanese Giuseppe Di Leonardo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Si lancia davanti alla Polizia per salvare il figlio di 14 mesi: "Aiuto, non respira più"

Olio bollente prende fuoco, nonna si ustiona per salvare il nipote dalle fiammeUn incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento lungo via Flaminia, vicino alla stazione.

Argomenti più discussi: Santa Ninfa. Sfida le fiamme per salvare cinque vitellini, l'eroico gesto di Giuseppe Di Leonardo di 14 anni; Tragedia nella notte a San Giuseppe Vesuviano, finisce con lo scooter contro un palo e muore; Giuseppe Cavo Dragone e non solo. Chi c’era alla sesta edizione del Med-Or Day. Le foto; San Giuseppe Vesuviano, scooter contro un palo: muore venticinquenne.

Inter U23, i convocati di Stefano Vecchi: Richi AGBONIFO Mike AIDOO Igor AMERIGHI Leonardo BOVO Cristian BREDA Cristian CARRARA Filippo CERPELLETTI Andrea DONATO Anas EL MAHBOUBI Antonio Luca FIORDILINO Mirko FRANCHI Leon J x.com

Si lancia tra le fiamme per salvare i suoi vitellini: il coraggio del 14enne Giuseppe Di LeonardoA Santa Ninfa, nel Trapanese, un ragazzo di 14 anni ha sfidato l'incendio che minacciava l’azienda di famiglia per mettere in salvo cinque vitellini rimasti intrappolati in un box ... msn.com