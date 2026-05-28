Si lancia davanti alla Polizia per salvare il figlio di 14 mesi | Aiuto non respira più

Un bambino di 14 mesi ha rischiato di soffocare mercoledì 27 maggio. Un genitore si è lanciato davanti a due agenti della polizia di Stato del X distretto Lido di Roma per salvare il figlio, urlando che non respirava più. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a liberare il bambino e a stabilizzarlo. La madre ha riferito che il bambino aveva ingerito qualcosa che ostruiva le vie respiratorie.

Un bambino di 14 mesi ha rischiato il soffocamento. Poteva trasformarsi in tragedia il pomeriggio di mercoledì 27 maggio, se non fosse stato per il tempestivo intervento di due agenti della polizia di Stato del X distretto Lido di Roma. Erano circa le 13:20 quando la pattuglia impegnata nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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