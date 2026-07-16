Un incendio si è sviluppato questa mattina in un appartamento lungo via Flaminia, vicino alla stazione. La causa è stata il surriscaldamento di olio in una padella lasciata sui fornelli accesi. Durante l’incendio, una donna di 70 anni si è ustionata mentre cercava di mettere in salvo il nipote. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le persone coinvolte. Nessuna altra persona è rimasta ferita.

Ancona, 16 luglio 2026 – Attimi di paura questa mattina in un appartamento lungo via Flaminia, in zona stazione, andato a fuoco per il surriscaldamento dell’olio in una padella lasciata sui fornelli accessi. Le fiamme si sono propagate in pochi istanti e hanno avvolto la cappa d’aspirazione e il resto della cucina. Una donna di 54 anni ha riportato ustioni di primo grado in varie parti del corpo nel tentativo di spegnere il rogo, ed è finita all’ospedale di Torrette insieme al nipote quindicenne, che era in casa con lei. L’allarme è scattato intorno alle 10.15. La dinamica ricostruita dai soccorritori è quella tipica degli incendi domestici che partono dai fornelli: l’olio da cucina surriscaldato si è incendiato da solo, senza contatto diretto con la fiamma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olio bollente prende fuoco, nonna si ustiona per salvare il nipote dalle fiamme

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Il CEO disabile credeva di non avere eredi, poi due gemelli lo chiamano papà: sono uguali a lui!

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