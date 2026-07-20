L’attore italiano si è sposato con una fan, con una cerimonia a cui hanno partecipato numerosi amici vip. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una location privata, con invitati noti del mondo dello spettacolo. La donna aveva inviato un messaggio sui social all’attore, che lui ha interpretato come un complimento. La cerimonia è stata caratterizzata da un’atmosfera intima, con pochi dettagli condivisi pubblicamente. Nessun altro dettaglio relativo all’evento è stato reso noto.

Per qualcuno era soltanto un messaggio inviato sui social, uno di quelli che ogni giorno finiscono nelle caselle di posta delle celebrità. Per lei, invece, era un semplice complimento rivolto a un attore che ammirava. Nessuno avrebbe immaginato che quel gesto, nato senza aspettative, si sarebbe trasformato nell’inizio di una delle storie d’amore più romantiche degli ultimi anni. Dopo oltre un decennio insieme, quella conoscenza virtuale si è trasformata in un matrimonio da sogno. La cerimonia, celebrata il 18 luglio 2026 in Costiera Amalfitana, ha riunito amici, familiari e numerosi volti noti del mondo dello spettacolo, suggellando una relazione nata quasi per caso e cresciuta lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Si è sposato con una sua fan”. Come in un film: pieno di amici vip alle nozze dell’attore italiano

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