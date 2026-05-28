Gerry Scotti ha sposato Gabriella Perino in un matrimonio segreto, avvenuto circa un anno e mezzo fa. La cerimonia si è svolta in modo riservato, senza invitati e senza copertura mediatica. La notizia è stata resa pubblica solo recentemente, senza dettagli su eventuali figli. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo al luogo o alle modalità dell’evento.

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono marito e moglie. La notizia è emersa solo ora, a oltre un anno e mezzo dalla celebrazione, e racconta di un matrimonio che si è svolto nella massima riservatezza, lontano da qualsiasi forma di pubblicità o mondanità. Secondo quanto rivelato dal settimanale Gente, il conduttore televisivo e la compagna si sono sposati in comune a Milano, senza neanche la presenza di figli, parenti o amici. I testimoni sarebbero stati scelti quasi a caso, come prevede la normativa quando gli sposi decidono di presentarsi senza accompagnatori. Solo loro due davanti all’ufficiale di stato civile, per un rito civile essenziale. Non ci sono stati neanche ricevimento, lista nozze, partecipazioni inviate, pranzo celebrativo, torta o brindisi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gerry Scotti si è sposato in segreto: il retroscena sulle nozze senza figli né invitati sorprende i fan

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