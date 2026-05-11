Rudy Zerbi ha sposato Grace Raccah | nozze con rito ebraico per il prof di Amici

Rudy Zerbi si è sposato con la compagna Grace Raccah, con cui stava insieme da circa tre anni. Le nozze si sono svolte a Roma domenica 10 maggio, con un rito ebraico. Per Zerbi è il secondo matrimonio, dopo quello con l’ex moglie. La cerimonia è stata celebrata alla presenza di amici e familiari. Zerbi è noto come insegnante e giudice nel talent show “Amici”.

Rody Zerbi ha sposato la compagna Grace Raccah, con la quale stava insieme da circa tre anni. Le nozze sono state celebrate con rito ebraico a Roma domenica 10 maggio: per il prof di Amici si tratta del secondo matrimonio dopo quello con la ex moglie Simona.🔗 Leggi su Fanpage.it

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