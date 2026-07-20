Si completano le Giovanili dell’Inter | ecco tutti i tecnici nerazzurri dall’Under 15 all’Under 20

Le squadre giovanili dell’Inter hanno annunciato i nuovi allenatori per la stagione 2023-2024, coprendo le categorie dall’Under 15 all’Under 20. Sono stati ufficializzati i nomi dei tecnici che guideranno le varie formazioni, segnando l’inizio della preparazione per i giovani talenti nerazzurri. La presentazione delle nuove guide tecniche si inserisce nel calendario di avvicinamento alla ripresa delle attività sportive.

Inter News 24 La nuova stagione si avvicina sempre di più anche per le Giovanili dell’Inter: ecco tutti i nuovi tecnici nerazzurri dall’Under 15 all’Under 20. L’Inter ha diramato ufficialmente l’elenco dei tecnici che avranno il compito di guidare le formazioni dell’attività agonistica del settore giovanile nella prossima stagione sportiva. Una ristrutturazione pensata per dare continuità e valore al percorso di crescita dei talenti nerazzurri. Grande attenzione era rivolta, in particolare, alla panchina dell’ Under 17, rimasta vacante dopo l’addio di Samir Handanovic: la società ha sciolto ogni riserva puntando su Giorgio Schiavini, profilo di grande affidabilità ed esperienza, reduce dall’incarico di assistente allenatore nella squadra femminile. 🔗 Leggi su Internews24.com

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