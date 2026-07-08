Marotta chiama Suwarso | il Como si defila per Chalobah Ecco tutti i dettagli e le mosse dell’Inter

L'Inter ha contattato il rappresentante del difensore del Chelsea, Trevoh Chalobah, in un incontro con il suo agente. Il Como si è tirato indietro nella trattativa, lasciando spazio alle mosse nerazzurre. Marotta ha avuto un confronto diretto con il manager del giocatore, mentre il club lombardo ha deciso di non proseguire. Le trattative tra le parti sono ancora in corso, ma al momento nessun accordo è stato raggiunto.

di Francesco Aliperta Inter, ecco il retroscena: il confronto tra Suwarso e Marotta per il difensore del Chelsea. I dettagli e le mosse nerazzurre. Contatto ad altissimo livello tra Como e Inter per parlare di Trevoh Chalobah. Come rivela Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, nelle scorse ore il presidente dei lariani, Mirwan Suwarso, ha telefonato a Beppe Marotta per comunicargli che il suo club non ha intenzione di partecipare ad aste per il difensore inglese. Giorni fa il Como aveva fatto un’offerta al Chelsea ritenuta però troppo bassa e da allora non ha più rilanciato. Nel frattempo, i nerazzurri hanno trovato l’intesa con gli agenti del giocatore, che ha mostrato la predilezione per il trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

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