Inter non solo prima squadra | nerazzurri gli unici insieme alla Roma ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili

L'Inter si distingue nel panorama calcistico giovanile, essendo l’unica squadra, insieme alla Roma, a mantenere ancora in corsa tutte le categorie del settore giovanile, dall’Under 15 alla Primavera. La società ha una filiera di giovani talenti molto attiva e competitiva, con tutte le formazioni in grado di contendere i rispettivi campionati nazionali. Questa situazione evidenzia l’ampia presenza di giocatori in crescita e la capacità del club di mantenere alte le ambizioni in diverse fasce d’età.

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di Fabio Zaccaria Inter, la filiera di giovani talenti nerazzurri è decisamente competitiva: tutte le Under del settore giovanile dall’U15 alla Primavera possono vincere i rispettivi campionati nazionali. L’approfondimento e il paragone con le altre big di Serie A. Quando una società funziona e bene, si nota non solo dai risultati della prima squadra ma anche dal livello di competitività all’interno del settore giovanile. Ebbene l’Inter in questo rappresenta un esempio assoluto, al pari della Roma, da cui tutte le altre big di Serie A dovrebbero prendere spunto. Ora, occorre chiarire un concetto fondamentale: non è che vincere i campionati... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter, non solo prima squadra: nerazzurri gli unici, insieme alla Roma, ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video INTER PEGGIOR NEMICA DI SE STESSA! Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Il Barcellona insiste per Bastoni. Ecco gli “unici” nerazzurri incedibiliMercato Inter, Oaktree vuole ringiovanire la rosa nerazzurra: ma attenzione al colpo “mediatico”. Sbravati all'Inter: i nerazzurri strappano il responsabile delle giovanili alla JuveDopo l'addio di Massimo Tarantino, di ritorno alla Roma dopo 3 anni in nerazzurro, l'Inter punta su Michele Sbravati per guidare il settore... LO SAPEVI CHE…Negli ultimi 16 anni solo la Juve di Sarri prima dell’Inter era riuscita a vincere lo scudetto non avendo la miglior difesa, non era mai successo invece che vincesse la squadra sconfitta in entrambi i derby di Milano (quest’anno vinti dal Mil x.com Divertente come sia solo un ‘campionato forte’ quando l’Inter non vince reddit L’Inter non ha solo vinto, ha annichilito ogni resistenzaTrionfo scudetto contro il Parma. Una rete per tempo può bastare in una gara controllata per novanta minuti. San Siro accoglie Lautaro per iniziare la festa, un anno dopo la beffa ha già gli stessi pu ... msn.com Piero Ausilio: Inter mai stata vicina a Fabregas. Solo prima che lasciasse il Barça per l'ArsenalPiero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube 'Colpi da Maestro': Si cresce credo sia il termine che mi rappresenta di più in ... tuttomercatoweb.com