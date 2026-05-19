Inter non solo prima squadra | nerazzurri gli unici insieme alla Roma ad essere ancora in gioco in tutte le categorie giovanili
L'Inter si distingue nel panorama calcistico giovanile, essendo l’unica squadra, insieme alla Roma, a mantenere ancora in corsa tutte le categorie del settore giovanile, dall’Under 15 alla Primavera. La società ha una filiera di giovani talenti molto attiva e competitiva, con tutte le formazioni in grado di contendere i rispettivi campionati nazionali. Questa situazione evidenzia l’ampia presenza di giocatori in crescita e la capacità del club di mantenere alte le ambizioni in diverse fasce d’età.
di Fabio Zaccaria Inter, la filiera di giovani talenti nerazzurri è decisamente competitiva: tutte le Under del settore giovanile dall’U15 alla Primavera possono vincere i rispettivi campionati nazionali. L’approfondimento e il paragone con le altre big di Serie A. Quando una società funziona e bene, si nota non solo dai risultati della prima squadra ma anche dal livello di competitività all’interno del settore giovanile. Ebbene l’Inter in questo rappresenta un esempio assoluto, al pari della Roma, da cui tutte le altre big di Serie A dovrebbero prendere spunto. Ora, occorre chiarire un concetto fondamentale: non è che vincere i campionati... 🔗 Leggi su Internews24.com
INTER PEGGIOR NEMICA DI SE STESSA!
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C’è un prima e un dopo nella storia dell’Inter, e quel confine ha una data precisa: 10 maggio 2014. ?Non è stata solo l'ultima partita di un calciatore straordinario; è stato il momento in cui abbiamo capito che il tempo, purtroppo, non fa sconti nemmeno agli ero facebook
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