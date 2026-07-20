Il presidente dell'Uefa non ha partecipato alla finale mondiale tra Spagna e Argentina, secondo quanto riportato dal Times. La sua assenza sarebbe collegata al caso Balogun. Si evidenzia che Ceferin ricopre anche il ruolo di vicepresidente della Fifa. La scelta di non essere presente alla partita viene interpretata come un segnale di tensione tra le due organizzazioni. La vicenda ha sollevato discussioni sulla possibile rottura tra Uefa e Fifa.

Aleksander Ceferin, presidente Uefa, non ha presenziato alla finale tra Spagna e Argentina a causa del caso Balogun. Lo scrive il Times. Secondo il Times l'assenza di Ceferin, che è anche vicepresidente della Fifa, "dimostra una profonda spaccatura" tra Fifa e Uefa. L'assenza di Ceferin arriva due settimane dopo la decisione della Fifa di annullare il cartellino rosso inflitto all'americano Folarin Balogun. L'organo di governo del calcio europeo aveva dichiarato in una durissima nota: "Esprimiamo il nostro stupore per una decisione così senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile", che "ha... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Si accende lo scontro Uefa-Fifa? Il Times: "Ceferin diserta la finale Mondiale per il caso Balogun"

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