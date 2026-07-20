Il presidente della UEFA non ha partecipato alla finale tra Spagna e Argentina, disputata al MetLife Stadium, in una situazione di forte tensione tra UEFA e FIFA. La sua assenza segnala una rottura senza precedenti tra le due organizzazioni. La decisione di non presenziare è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La partita si è svolta con la presenza di altri rappresentanti e ufficiali, ma senza il massimo dirigente europeo.

Ceferin ha disertato la finale Spagna Argentina: UEFA-FIFA in forte tensione! Ecco cosa è successo. L’assenza del presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina disputata al MetLife Stadium rappresenta un segnale di frattura senza precedenti con la FIFA guidata da Gianni Infantino. Alla base di questo strappo clamoroso c’è innanzitutto la controversa gestione del caso legato all’attaccante statunitense Folarin Balogun, la cui squalifica è stata sospesa consentendogli di scendere in campo contro il Belgio. Una scelta che l’organismo europeo ha duramente stroncato, definendola « senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile » e accusando la federazione internazionale di aver «oltrepassato una linea rossa». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ceferin diserta la finale Spagna Argentina: alta tensione UEFA-FIFA! I motivi e i retroscena di quanto successo

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