Il presidente della Uefa non parteciperà alla finale del Mondiale, a causa di un caso legato a Balogun. La relazione tra Uefa e Fifa è ai minimi storici. La presenza del massimo dirigente europeo era prevista, ma è stata cancellata. La decisione avviene in un momento di tensione tra le due organizzazioni. La finale si svolgerà senza il rappresentante della Uefa, segnando un evento senza precedenti nella storia del torneo.

La finale di un Mondiale storico e da record sotto moltissimi aspetti potrà vantare un’ulteriore fatto senza precedenti: quella del numero uno della Uefa assente alla finale. Eh sì, perché Ceferin non ha assistito a Spagna-Argentina. Una decisione senza precedenti, maturata dopo le recenti tensioni tra Uefa e Fifa. Ne parla il Times. Finale Mondiali, l’assenza di Ceferin. Si legge sul Times: “ Ceferin è vicepresidente della Fifa e normalmente avrebbe dovuto essere presente alla finale, ma la crisi nata dal caso Folarin Balogun ha portato a una rottura completa dei rapporti tra Fifa e Uefa. La sua assenza dalla finale in New Jersey è senza precedenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ceferin diserta la finale Mondiale per il caso Balogun: relazioni Uefa-Fifa ai minimi storici

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