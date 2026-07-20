Un batterista di 88 anni è deceduto durante un'esibizione sul palco di un locale a Busto Arsizio. L’artista si è accasciato mentre suonava la batteria ed è stato colto da un malore. È stato dichiarato morto sul posto. La sua carriera includeva ruoli di rilievo nella scena jazz italiana. Un collega musicista ha commentato che spesso si capivano con un semplice sguardo durante le esibizioni.

Il jazz italiano perde uno dei suoi protagonisti storici. Gianni Cazzola, batterista tra i più autorevoli della scena nazionale, è morto all’età di 88 anni dopo essere stato colto da un malore mentre si esibiva sul palco del Gemia Swing Club di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il musicista si è improvvisamente accasciato durante il concerto nella serata di sabato 18 luglio. Soccorso immediatamente e trasportato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo. Tra i primi a ricordarlo è stato l’amico e collega Tullio De Piscopo, che sui social ha condiviso un messaggio carico di commozione: “Notizia bastarda che mi ha strappato il cuore”. Il batterista napoletano ha ricordato la loro amicizia, nata nel 1965, aggiungendo: “Con te bastava uno sguardo per intendersi e lasciare parlare i nostri tamburi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si accascia mentre suona la batteria: muore sul palco Gianni Cazzola. Tullio De Piscopo: “Bastava uno sguardo per intendersi”

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