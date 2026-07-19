Il musicista di origini bolognesi Gianni Cazzola, 88 anni, è morto sul palco a Busto Arsizio mentre stava suonando la batteria. Si è spento sabato sera al “Gemia Swing Club”. A confermare la notizia è stato l’amico e collega Tullio De Piscopo attraverso un post su Facebook pubblicato nel pomeriggio di domenica. Cazzola è stato uno dei più apprezzati artisti jazz italiani. Morto sul palco a Busto Arsizio il batterista Gianni Cazzola Il ricordo dell'amico Tullio De Piscopo Carriera: gli esordi e il successo Morto sul palco a Busto Arsizio il batterista Gianni Cazzola Mentre stava suonando al “Gemia Swing Club“, Cazzola si è accasciato e subito sono stati allertati i soccorsi, ma a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico arrivato con ambulanza e automedica poco prima della mezzanotte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morto sul palco a Busto Arsizio Gianni Cazzola, il "re" del jazz italiano: l'annuncio di Tullio De Piscopo

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Busto Arsizio, muore sul palco il batterista Gianni Cazzola. Tra i rappresentanti della scena jazz più apprezzati, ha suonato con Billie Holiday e Chet BakerGianni Cazzola, batterista di 88 anni, è morto mentre si esibiva sul palco durante un concerto.

Temi più discussi: Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 17, 18, 19 luglio; Morto davanti alla sede Sky, errore scusabile e non punibilità per le guardie giurate; Busto Arsizio dice addio a Bruno Ceccuzzi: il gioielliere benefattore della città; La cena con gli amici, poi il tragico schianto.

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