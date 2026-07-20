show nello show

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Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Donald Trump è presente come ospite speciale alla finale dei Mondiali di calcio, tenutasi al MetLife Stadium di East Rutherford. È seduto in tribuna d’onore insieme alla first lady e al presidente della Fifa. La partita vede in campo Spagna e Argentina. La presenza dell’ex presidente statunitense si è verificata durante l’evento sportivo, che si è svolto di recente. La sua posizione tra i VIP ha attirato l’attenzione dei media presenti.

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Donald Trump domina la scena al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, per la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina, seduto in tribuna d’onore fra la first lady Melania e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Durante l’inno nazionale non ci sono fischi, come è invece avvenuto nella sua ultima apparizione sportiva, per la finale Nba con i New York Knicks, però il presidente americano è al centro di una protesta che una coalizione di artisti e attivisti ha organizzato e prevede l'utilizzo di decine di migliaia di cartellini rossi. I manifestanti hanno invitato i tifosi a unirsi a loro nella distribuzione durante... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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