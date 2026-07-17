TALE E QUALE SHOW | IL CAST UFFICIALE DELLA 16° EDIZIONE DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Da bubinoblog.altervista.org 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tale e Quale Show torna su Rai1, questa volta il mercoledì sera, con la sedicesima edizione. Il talent show, condotto da Carlo Conti, vede i partecipanti sfidarsi attraverso imitazioni di cantanti e personaggi famosi. È stato annunciato il cast ufficiale della nuova stagione, che comprende concorrenti di diverse provenienze e background. La gara si svolge con prove di canto, recitazione e imitazione, con un regolamento che prevede votazioni e giudizi da parte di una giuria.

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Torna su Rai1, nell’inedita collocazione del mercoledì sera, Tale e Quale Show, il talent show condotto da Carlo Conti, dove i concorrenti si sfidano a colpi di imitazioni. Il conduttore, come da vari anni a questa parte, ha annunciato sui suoi social il cast dell’edizione in partenza il prossimo 23 settembre. CAST TALE E QUALE SHOW 2026 In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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tale e quale show il cast ufficiale della 16176 edizione del talent show di carlo conti
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