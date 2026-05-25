DroneArt Show Bari arriva allo Stadio San Nicola | musica classica e uno show di luci aeree su larga scala

Notizia in breve

Un nuovo spettacolo di luci e musica si è svolto allo Stadio San Nicola di Bari, dove si è tenuto il DroneArt Show, prodotto da Fever e Nova Sky Stories. Lo spettacolo ha visto il volo di droni che hanno formato coreografie luminose nel cielo sopra l’impianto, accompagnate da musica classica. Per la prima volta in Italia, uno stadio è stato utilizzato come teatro aereo durante questa manifestazione.