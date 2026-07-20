Show grandine e feriti | il concerto di Bad Bunny diventa l' incubo dei fan

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato sera, 80mila persone all’ippodromo Snai La Maura hanno assistito a un concerto di Bad Bunny interrotto da una forte grandinata. La pioggia improvvisa ha causato il panico tra i presenti, alcuni dei quali sono rimasti feriti. La grandine ha provocato danni e disagi, costringendo molti a cercare riparo. L’evento si è concluso con un intervento di emergenza per soccorrere i feriti, mentre il cielo si è colorato di grigio.

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C'è stato un momento, sabato sera, in cui 80mila persone hanno smesso insieme di respirare. Non per l'artista, non per la musica: per il cielo, che sopra l'ippodromo Snai La Maura si è fatto improvvisamente colore di piombo. Erano da poco passate le 21 quando il concerto dell'artista portoricano vincitore di sei Grammy Bad Bunny, seconda e ultima tappa milanese del suo "Debí Tirar Más Fotos World Tour", si è trasformato in cronaca. La pioggia, prima. Poi il vento, che ha scosso le strutture leggere allestite per l'occasione. Infine la grandine, grossa, violenta, arrivata come una sentenza dall'alto a interrompere balli e cori in spagnolo. Chi era senza riparo ha alzato le braccia sulla testa; chi poteva, si è stretto sotto i teli, sotto le tribune, sotto qualunque cosa promettesse protezione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Temporale a Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny

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