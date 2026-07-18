Violento temporale sul concerto di Bad Bunny show sospeso ed evacuati 80mila fan | ci sono feriti da grandine

Da virgilio.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un temporale violento ha interrotto un concerto di Bad Bunny, causando l’evacuazione di circa 80.000 persone. Durante l’evento, si sono verificati danni a causa della grandine, con alcuni spettatori feriti che hanno richiesto assistenza medica. La pioggia intensa ha costretto la sospensione dello spettacolo e l’evacuazione del pubblico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali feriti gravi o sul numero esatto delle persone coinvolte.

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