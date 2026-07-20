Durante un’esibizione, il batterista Gianni Cazzola è deceduto sul palco del Gemia Swing Club a Busto Arsizio. La sua morte improvvisa ha colpito il mondo del jazz italiano, in cui era riconosciuto come uno dei protagonisti. Un suo amico e collega, Tullio De Piscopo, ha espresso dolore per la perdita. Cazzola, 54 anni, stava suonando quando ha avuto un malore. La scena si è svolta durante un concerto dal vivo.

BUSTO ARSIZIO (Varese) Gianni Cazzola muore sul palco del Gemia Swing Club: il jazz italiano perde uno dei suoi grandi protagonisti. È morto facendo ciò che aveva amato per tutta la vita: suonare. Gianni Cazzola, storico batterista jazz italiano, si è accasciato sulla batteria durante un’esibizione al Gemia Swing Club di Busto Arsizio, città alla quale era profondamente legato e dove tornava a esibirsi da oltre sessant’anni. La notizia ha lasciato sgomenta la comunità musicale. A ricordarlo è stato l’amico e collega Tullio De Piscopo, che sui social ha affidato alle parole tutta la commozione per una scomparsa improvvisa: "Notizia bastarda che mi ha strappato il cuore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Shock durante un’esibizione. Muore il batterista Gianni Cazzola. Il dolore dell’amico Tullio De Piscopo

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Addio a Gianni Cazzola, il grande batterista jazz morto dopo un malore sul palco a Busto ArsizioIl musicista aveva 88 anni e viveva in città dal 1964. Sabato sera si è sentito male durante un’esibizione al Gemia Swing Club. I funerali martedì nella chiesa di Sant’Edoardo. laprovinciadivarese.it