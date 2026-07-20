Shakira e la forza dei capelli latini | la vera corona della finale dei Mondiali

Da amica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York, è stata Shakira a catturare l'attenzione, simbolo della cultura latina. La cantante colombiana, nata a Barranquilla, ha rappresentato lo spirito della competizione, in un evento che ha visto sfidarsi Spagna e Argentina. La sua presenza ha sottolineato il legame tra musica e tradizione latinoamericana, con i suoi lunghi capelli neri come uno degli elementi distintivi del suo stile.

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Nessuna meglio di Shakira poteva incarnare lo spirito della FIFA World Cup 2026. Lei, latina, nata a Barranquilla, in Colombia, 49 anni fa, è degna rappresentante di una finale che ha visto scendere in campo, al MetLife Stadium di New York, le due squadre finaliste: Spagna e Argentina. Sul palco, durante l’intervallo del match, quando è andata in scena l’esibizione della cantante e attrice, cantautrice e imprenditrice, per la cerimonia di chiusura della Coppa del Mondo, non si è visto solo il talento di Shakira. Ma anche i suoi capelli: elemento cardine della sua identità dagli esordi della sua carriera. Nella cultura latina, così come in quella afro, la chioma esprime radici, eredità, tradizione, potere. 🔗 Leggi su Amica.it

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