I BTS Madonna e Shakira protagonisti dell’halftime show della finale dei mondiali
Durante la finale dei prossimi Mondiali di calcio, lo spettacolo di metà partita vedrà protagonisti artisti di fama internazionale. Tra loro ci saranno i BTS, Madonna e Shakira, che si esibiranno sul palco davanti a un vasto pubblico globale. Questa scelta riunisce artisti di generi diversi, tutti noti per le proprie carriere di successo e per le esibizioni dal forte impatto mediatico. L’evento musicale rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione sportiva, coinvolgendo milioni di spettatori in tutto il mondo.
Saranno i BTS, Madonna e Shakira i protagonisti dell’halftime show della finale dei prossimi Mondiali di calcio. Il match è programmato per il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey e chiuderà la prima edizione di un mondiale diviso tra tre paesi: Usa, Canada e Messico, dove l’11 giugno, a Città del Messico, Stadio Azteca, si giocherà la partita d’apertura. Un mondiale da considerarsi in tutto e per tutto a stelle e strisce, circa il 75% delle partite si giocherà su suolo statunitense e, si sa, gli americani amano condire gli eventi sportivi con intrattenimento di altissimo profilo. Basti pensare che a curare il momento sarà... 🔗 Leggi su Open.online
FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show
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Temi più discussi: Madonna, Shakira e BTS all’halftime show della finale dei Mondiali di calcio; Madonna, Shakira e BTS per l'halftime show dei Mondiali di calcio; Madonna, Shakira e i BTS saranno le star del primo spettacolo dell’intervallo nella finale Mondiale; Mondiali di calcio in stile Super Bowl. Madonna, Shakira e i BTS nello show per la finalissima.
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