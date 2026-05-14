Il 14 maggio, Global Citizen ha annunciato che durante l'intervallo della finale dei Mondiali di calcio del 2026 si esibiranno Madonna, Shakira e i BTS. La manifestazione si terrà in una data ancora da definire nel calendario dell’evento sportivo. La partecipazione di questi artisti è stata ufficializzata attraverso un comunicato ufficiale. L’intervallo della finale vedrà quindi la presenza di artisti di fama internazionale.

Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno durante l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio 2026, come confermato giovedì 14 maggio da Global Citizen. L’incontro si terrà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey e, per la prima volta nella storia del torneo sportivo, ospiterà un Halftime Show, sulla falsariga di quello del Super Bowl. Secondo quanto riportato da Billboard, lo spettacolo durerà undici minuti. Gli organizzatori hanno dato l’annuncio tramite un video sui social media con protagonisti Chris Martin, Elmo e Cookie Monster di Sesame Street, Kermit, Miss Piggie e altri personaggi dei Muppets. Il nome di Shakira è già legato a questa edizione della FIFA World Cup, ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna, Shakira e i BTS saranno i protagonisti dell’Halftime Show della finale dei Mondiali 2026

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FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show

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