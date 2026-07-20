Due aerei, un Airbus A321XLR e un Boeing 787-9, sono passati a pochi metri l’uno dall’altro sopra l’Oceano Atlantico. A bordo c’erano complessivamente 472 persone. L’incidente è stato evitato all’ultimo momento, quando i sistemi di controllo e le manovre dei piloti hanno impedito una collisione in quota. Nessuno è rimasto ferito.

Un Airbus A321XLR della Iberia e un Boeing 787-9 della Air Europa hanno evitato per un soffio un impatto ad alta quota sull'Oceano Atlantico, grazie all'attivazione del sistema anticollisione di bordo (TCAS): il dispositivo di sicurezza ha generato indicazioni di manovra coordinate per i due equipaggi, permettendo loro di variare istantaneamente le traiettorie di volo. L'episodio si è verificato lo scorso venerdì 10 luglio al largo della costa del Sahara occidentale: I due aerei procedevano in direzioni opposte ma lungo la medesima rotta atlantica, a un'altitudine di 36mila piedi (all'incirca 11.900 metri). Stando ai primi accertamenti, un... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfiorata la strage nei cieli: due aerei con 472 persone evitano la collisione all’ultimo istante: cos'è successo

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