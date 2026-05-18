Usa collisione tra due aerei | lo schianto al suolo è impressionante

Due caccia EA18-G Growler si sono scontrati in volo durante un'esibizione aerea alla Mountain Home Air Force Base, in Idaho, il 17 maggio. L'incidente ha causato lo schianto al suolo di entrambi gli aerei, suscitando momenti di preoccupazione tra il pubblico presente. Le autorità stanno indagando sulle cause del incidente e non sono state ancora rese note informazioni sulle eventuali conseguenze per i piloti coinvolti. La scena è stata ripresa da testimoni e condivisa sui social network.

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