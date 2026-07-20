Il servizio su Abderrahim Fakir, morto a Bologna, non è stato trasmesso nell’edizione serale del Tgr Rai Emilia-Romagna. La decisione è stata presa dal direttore della testata, che ha bloccato la messa in onda. La scelta ha scatenato proteste da parte di sindacati e rappresentanti politici, tra cui membri di partiti di centrosinistra. La vicenda ha generato tensioni all’interno della redazione e tra le istituzioni.

Bufera sul Tgr Rai Emilia-Romagna, dopo che il servizio dedicato ad Abderrahim Fakir non è stato trasmesso nell’edizione serale per decisione del direttore della testata. Le immagini si riferiscono al 43enne morto a Bologna, nel quartiere Pilastro durante un intervento di Polizia. A realizzare il servizio era stato inviato un redattore esperto della redazione. Bologna, servizio su Abderrahim Fakir: Tgr Rai nella bufera Pd e M5s all'attacco Ordine dei giornalisti dell’Emilia-Romagna: "Preoccupazione" Bologna, servizio su Abderrahim Fakir: Tgr Rai nella bufera A segnalare la vicenda è una nota del Comitato , insieme a Usigrai, Aser e Fnsi, contestando la decisione della direzione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Virgilio.it - Servizio su Abderrahim Fakir morto a Bologna bloccato, Tgr Rai nel caos: sindacati in protesta con Pd e M5s

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

«Assassinio di Stato». La protesta dei familiari del 43enne morto ammanettato a Bologna

Notizie e thread social correlati

Morte di Abderrahim Fakir, il Tgr Rai non trasmette il servizio. I giornalisti: “Squalificata la nostra credibilità”. Protestano Pd e M5sIl servizio sul decesso di Abderrahim Fakir non è stato trasmesso dal Tgr Rai, che ha prima richiesto di rimuovere alcune immagini e la frase...

Morte di Abderrahim Fakir, perché Tgr ha fermato il servizio: la denuncia dei giornalisti RaiLa Tgr ha sospeso il servizio sulla morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia a Bologna.

Temi più discussi: Caso Pilastro, bufera politica sulla morte di Abderrahim Fakir; Verità da accertare Il video della morte di Abderrahim Fakir apre nuove domande sull’intervento della polizia; Fakir Abderrahim morto durante l'arresto, i familiari: Aveva le gambe dei poliziotti sul collo e gridava aiuto | VIDEO; Bologna, muore uomo ammanettato. Lepore e De Pascale: 'Sia fatta luce'.

Sento un grande silenzio a livello nazionale su quanto è accaduto a Bologna. A dirlo è il sindaco Matteo Lepore a Radio 3 dopo la morte di Abderrahim Fakir. La politica non può ignorare quanto è successo bacchetta. Chiede Prima la verità, poi la giustizia x.com

Morte di Abderrahim Fakir reddit

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna, la sorella sviene al presidio in piazza: cos'è lo scudo penale ai poliziotti e perché è stato applicatoLa sorella di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un'operazione di polizia al Pilastro, si è sentita male ed è svenuta in piazza del Nettuno nel corso del ... leggo.it

Tgr Emilia-Romagna sotto accusa per il taglio del servizio su Abderrahim Fakir: scoppia la polemicaIl servizio sull'uomo morto dopo l'intervento della polizia è stato rimontato e ridotto all'ultimo minuto: polemica sindacale e politica ... gazzettadiparma.it