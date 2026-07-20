La Fortis Juventus ha completato la rosa con l'inserimento di Elia Serotti e Lorenzo Costa, entrambi di ritorno nella squadra. Le operazioni sono state concluse dal direttore sportivo Francesco Vannini. Nessun dettaglio sui contratti è stato reso pubblico.

La nuova Fortis Juventus è completata. Gli ultimi tasselli inseriti dal ds Francesco Vannini, riguardano due ritorni di qualità: Elia Serotti e Lorenzo Costa. Con queste due ultime new entry, la Fortis dichiara chiuse le operazioni in entrata. Il ritorno più romantico è quello di Elia Serotti (1991), che vanta oltre 450 battaglie con la maglia bianco verde, che dopo una sola stagione di "esilio" in quel di Luco, si riprende il suo posto in mezzo al campo. Con lui ritorna a casa anche l’attaccante Lorenzo Costa (‘92), dopo due stagioni in Eccellenza col Signa, dove nell’ultimo campionato ha trovato pochissimo spazio: una gara da titolare e 17 spezzoni di patita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serotti e Costa alla Fortis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Seconda categoria: semifinale playoff. Pratovecchio-Fortis Arezzo si gioca domaniDomani si disputa la semifinale playoff tra Pratovecchio e Fortis Arezzo, ma il match ha subito una variazione di data e orario a causa di numerosi...

Fortis: l’Italia cresce più di Francia e UK grazie a Pnrr e bonusL’Italia ha registrato una crescita economica superiore rispetto a Francia e Regno Unito, grazie a investimenti derivanti dal Piano Nazionale di...