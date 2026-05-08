Seconda categoria | semifinale playoff Pratovecchio-Fortis Arezzo si gioca domani

Domani si disputa la semifinale playoff tra Pratovecchio e Fortis Arezzo, ma il match ha subito una variazione di data e orario a causa di numerosi eventi programmati nella zona del Casentino. La partita, originariamente prevista in altra data, si terrà quindi in una nuova sessione, con dettagli aggiornati rispetto all’orario precedente. La modifica si è resa necessaria per garantire la partecipazione e la copertura di tutti gli appuntamenti previsti.

Troppi eventi in Casentino e allora è necessario rivedere data e orario della semifinale playoff. Protagoniste delle vicenda Pratovecchio e Fortis Arezzo che hanno deciso di comune e buon accordo di anticipare a domani alle 16 la sfida che mette in palio il pass in finale per gli spareggi promozione nel girone I di Seconda categoria. I casentinesi hanno chiuso al secondo posto con 61 punti mentre la Fortis con i suoi 59 punti si è piazzata al quinto posto, dietro Pratovecchio appunto e il tandem Fratta Santa Caterina e Spoiano (anche loro con 61) che si affronteranno domenica. Domenica prossima infatti in pochi chilometri andranno in scena...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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