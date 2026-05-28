Fortis | l’Italia cresce più di Francia e UK grazie a Pnrr e bonus

Notizia in breve

L’Italia ha registrato una crescita economica superiore rispetto a Francia e Regno Unito, grazie a investimenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a bonus fiscali. La ripresa è stata favorita dall’impiego di fondi pubblici e incentivi che hanno sostenuto alcuni settori, tra cui quello immobiliare e delle infrastrutture. Le autorità europee hanno avviato verifiche sulla compatibilità delle norme con gli obiettivi di sviluppo industriale, in particolare nel settore automobilistico.