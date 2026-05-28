Fortis | l’Italia cresce più di Francia e UK grazie a Pnrr e bonus
L’Italia ha registrato una crescita economica superiore rispetto a Francia e Regno Unito, grazie a investimenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e a bonus fiscali. La ripresa è stata favorita dall’impiego di fondi pubblici e incentivi che hanno sostenuto alcuni settori, tra cui quello immobiliare e delle infrastrutture. Le autorità europee hanno avviato verifiche sulla compatibilità delle norme con gli obiettivi di sviluppo industriale, in particolare nel settore automobilistico.
? Domande chiave Come ha fatto l'Italia a superare la crescita di Francia e UK?. Perché le regole europee rischiano di distruggere l'industria automobilistica europea?. Quanto incide la ricchezza delle famiglie italiane sulla nostra posizione mondiale?. Come cambierà il rapporto debitoPil se l'Italia ricevesse aiuti simili alla Grecia?.? In Breve Crescita annuale stimata tra 35 e 40 miliardi grazie a Pnrr e Superbonus.. Italia creditore netto per 380 miliardi nel 2025 contro 300 debiti nel 2015.. Ricchezza finanziaria famiglie italiana cresciuta di 2.500 miliardi in dieci anni.. Debito italiano in mani straniere pari a 1.000 miliardi contro 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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