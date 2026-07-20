Tra tre settimane, il gruppo si riunirà per iniziare la preparazione sotto la guida di coach Cavina. La Fortitudo Flats Service lavora con un roster in parte rinnovato rispetto alla stagione precedente, che combina giocatori con esperienza e giovani emergenti. La squadra mantiene alcune conferme e presenta nuovi elementi, alcuni dei quali hanno già avuto esperienze recenti con il club, mentre altri sono al primo approccio con il campionato locale.

Base solida e giovani interessanti, ma anche tante conferme, in un roster rivoluzionato solo in parte dalla passata stagione. La Fortitudo Flats Service che si ritroverà tra tre settimane è un bel mix tra esperienza e gioventù tra chi conosce per recenti trascorsi il mondo Fortitudo e chi invece è al primo vero approccio con Basketcity. Da quelli che sono stati i movimenti di mercato della Effe, e salvo grosse sorprese o giovani aggregati dovremmo essere a dama con il roster, Demis Cavina si ritroverà a disposizione una squadra molto interessante e che con l’innesti di elementi di qualità, fra tutti ovviamente Jamel Morris, Tommaso Guariglia, Alessandro Zanelli e Todor Radonjic, punta ai vertici della serie A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A2, il gruppo si ritroverà fra tre settimane per iniziare a fare sul serio con la preparazione agli ordini di coach Cavina. La Effe può continuare a sognare in grande

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Fortitudo, assist di Bazzani. "Un gruppo interessante. Cavina è il coach ideale perché conosce la piazza»Un giocatore e commentatore di calcio ha commentato che la squadra di basket sta formando un gruppo promettente.

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Serie A2, il gruppo si ritroverà fra tre settimane per iniziare a fare sul serio con la preparazione agli ordini di coach Cavina. La Effe può continuare a sognare in grandeBase solida e giovani interessanti, ma anche tante conferme, in un roster rivoluzionato solo in parte dalla passata ... sport.quotidiano.net

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