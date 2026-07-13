Un giocatore e commentatore di calcio ha commentato che la squadra di basket sta formando un gruppo promettente. Ha elogiato il coach, definendolo adatto perché conosce bene il club. Ha anche menzionato un assist di un giocatore specifico, Bazzani, e ha affermato che la squadra sta crescendo in interesse, senza fornire ulteriori dettagli. La sua opinione si basa su osservazioni fatte tra una cronaca e l’altra del torneo mondiale.

"Sta nascendo una Fortitudo interessante", parola di Fabio Bazzani. Giocatore, allenatore e commentatore di calcio su Dazn. Tra una cronaca del Mondiale e un’altra, l’ex di Sampdoria, Perugia e Lazio parla della grande passione. Oltre a calcio e famiglia: la Fortitudo. Bazzani come va? "Bene, sempre di corsa, con i Mondiali sono molto impegnato". Il tempo per parlare di Fortitudo si trova sempre? "Assolutamente sì". Le piace come sta nascendo la Effe? "Secondo me sta venendo fuori una squadra interessante, attendiamo. Manca la guardia straniera che sarà fondamentale". Partiamo dalle conferme. "Sono state importanti, anche se ci saranno un coach nuovo e in gioco diverso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, assist di Bazzani. "Un gruppo interessante. Cavina è il coach ideale perché conosce la piazza»

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