Tempo di lettura: 2 minuti La Serie A2 Old Wild West 202627 è pronta ad alzare il sipario. Il Consiglio Federale della FIP ha ratificato l’ammissione delle venti società aventi diritto al termine delle verifiche effettuate dalla Commissione Tecnica di Controllo, dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dalla Commissione Impianti Sportivi. La Campania sarà rappresentata da due società: oltre alla Halley Campania Avellino Basket, ai nastri di partenza ci sarà anche la Juve Caserta 2021, neopromossa in Serie A2 dopo la vittoria del campionato di Serie B Nazionale. Torna così uno dei derby più sentiti del basket del Sud. La stagione regolare scatterà domenica 27 settembre e si concluderà il 25 aprile dopo 38 giornate, con formula all’italiana tra andata e ritorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie A2 2026/27, via libera della FIP: definite le 20 partecipanti

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Il grande basket torna a Roma: via libera FIP, ma il futuro passa dal Palaeur

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