Basket serie A2 e B 2026-2027 campionati al via il 27 settembre | tutte le date e i regolamenti
Il campionato di basket di serie A2 e B 2026-2027 inizia il 27 settembre. La stagione appena conclusa è stata archiviata, e ora le squadre come la Libertas e la Pielle si preparano per i prossimi tornei. Le date ufficiali e i regolamenti sono stati annunciati. Le competizioni si svolgeranno secondo le norme stabilite, con tutte le partite in programma a partire dalla fine di settembre.
Archiviata la stagione, per la Libertas e la Pielle è tempo di iniziare a pianificare i prossimi campionati. Gli amaranto proveranno a raggiungere quantomeno i playoff di A2 mentre i biancoblù tenteranno di raggiungere quella promozione sfumata agli spareggi. Raggiungerla però l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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