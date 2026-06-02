Basket serie A2 e B 2026-2027 campionati al via il 27 settembre | tutte le date e i regolamenti

Notizia in breve

Il campionato di basket di serie A2 e B 2026-2027 inizia il 27 settembre. La stagione appena conclusa è stata archiviata, e ora le squadre come la Libertas e la Pielle si preparano per i prossimi tornei. Le date ufficiali e i regolamenti sono stati annunciati. Le competizioni si svolgeranno secondo le norme stabilite, con tutte le partite in programma a partire dalla fine di settembre.