L’edizione numero 109 del Giro d’Italia si svolgerà dal 8 al 31 maggio 2026, con partenza da Nessebar in Bulgaria e arrivo a Roma. La corsa, composta da 21 tappe e un totale di 3.468 chilometri, vedrà la partecipazione di tutte le squadre ufficiali, con la startlist completa già annunciata. La gara si svolgerà tra diverse nazioni, attraversando paesaggi vari e alcune delle strade più iconiche del ciclismo internazionale.

L’edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada si correrà dall’8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a Roma dopo 21 tappe e 3468 km complessivi. Saranno 3 i giorni di riposo, tutti di lunedì, accordati ai corridori delle 23 squadre al via. Il Team Visma Lease a Bike vinse lo scorso anno con il britannico Simon Yates, che poi si è ritirato, ma quest’anno punta ancora alla vittoria schierando il danese Jonas Vingegaard. La Red Bull – BORA – hansgrohe punta su Giulio Pellizzari e sull’australiano Jai Hindley. La Lidl-Trek punta per la classifica sul canadese Derek Gee-West, e per le tappe su Jonathan Milan e Giulio Ciccone, mentre la EF Education – EasyPost punta ancora sul ciclista dell’Ecuador Richard Carapaz.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parte

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