Nella finale dei Mondiali, nessun giocatore proveniente dalla Serie A è sceso in campo, un record che non si verificava da quasi 50 anni. Lautaro Martinez, che è rimasto in panchina per tutti i 120 minuti, contribuisce a questa statistica negativa del calcio italiano. La presenza di giocatori italiani nelle finali mondiali si riduce ulteriormente, segnando un’altra pagina di assenze nel palmarès internazionale del calcio nazionale.

Lautaro Martinez che rimane tutti i 120 minuti in panchina lascia in eredità un (ennesimo) record negativo del nostro calcio: nessun giocatore proveniente dalla Serie A in campo nella finale del Mondiale. Nico Gonzalez, tesserato dalla Juventus, ha comunque giocato la coppa in forza all'Atletico Madrid., Da quando - nell'estate del 1980 - sono state riaperte le frontiere non era mai successo. Togliendo ovviamente le sfide con l'Italia in campo (vincente o perdente) del 1982, 1994 e 2006, sempre almeno una stella del campionato italiano aveva brillato nella partita più iconica del quadriennio. Nel 1986 all'Azteca per Argentina-Germania erano in tre: i due capitani (Maradona e Rummenigge) e Briegel. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Serie A assente in finale dopo quasi 50 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How Many Issues Will Invincible Season 5 Cover

Notizie e thread social correlati

Chi è Domenico Papalia, il boss della ‘ndrangheta scarcerato dopo quasi 50 anni tra le sbarreDomenico Papalia, noto come boss della ‘ndrangheta, è stato scarcerato dopo quasi 50 anni di detenzione.

Leggi anche: «Divorzi grigi»: perché sono quasi triplicate le coppie che in Italia si separano dopo i 50-60 anni

Temi più discussi: Sogno serie A, Foggia è ormai assente da oltre 30 anni: storia di una crisi che parte da lontano; Mobilità dirigenti scolastici. La FLC CGIL denuncia gravi irregolarità e assenza di trasparenza negli atti degli USR; Calciomercato Serie B, il mercato del Modena: Brugman si presenta, il grande assente al Braglia è Gerli; Inter, Dimarco unico assente all'allenamento mattutino in ritiro: ecco il motivo.

Il rapimento in gioco del PC del giocatore assente - Che ne pensi? reddit

Digne al posto di Theo Rabiot migliore in campo e sostituito Dembelè relegato sulla linea del fallo laterale Gioco di squadra totalmente assente Uscito senza squilli alla prima partita seria. Semplicemente, Didier Claude Deschamps x.com

Lecce, seduta in vista del Cagliari: assente Camarda, personalizzato per BerishaProsegue la preparazione del Lecce in vista dell'importantissimo incrocio contro il Cagliari, gara che potrebbe risultare decisiva nella corsa salvezza dopo l'ottimo successo dei salentini contro ... tuttomercatoweb.com

Kean, niente allenamento al Viola Park: l'attaccante della Fiorentina assente, il motivoLa Fiorentina ha svolto l’allenamento odierno senza uno dei suoi uomini più rappresentativi. Nel gruppo guidato da Vanoli, reduce dal ko di Parma, non si è visto Moise Kean, assente per ragioni ... tuttosport.com