Domenico Papalia, noto come boss della ‘ndrangheta, è stato scarcerato dopo quasi 50 anni di detenzione. L’81enne ha lasciato il carcere di Parma, dove era rinchiuso da circa cinque decenni. La decisione di liberarli è stata comunicata nelle ultime ore. Papalia era stato condannato in via definitiva per vari reati legati alla criminalità organizzata. La sua scarcerazione avviene dopo numerose istanze e processi legali.

Dopo quasi mezzo secolo trascorso in carcere, Domenico “Micu” Papalia ha lasciato l’istituto penitenziario di Parma. Per l’81enne, indicato negli atti investigativi come una figura di primo piano della ’ndrangheta tra Platì e la Lombardia, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto il differimento della pena con la misura degli arresti domiciliari per ragioni di salute. Affetto da un carcinoma e da ulteriori gravi patologie, Papalia è stato accompagnato in ambulanza nella sua abitazione di Corsico, nel Milanese, dove potrà proseguire le terapie. La decisione interviene dopo 49 anni di detenzione senza interruzioni e riporta l’attenzione su una vicenda giudiziaria tra le più lunghe della storia repubblicana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Chi è Domenico Papalia, il boss della ‘ndrangheta scarcerato dopo quasi 50 anni tra le sbarre

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The Life of a The Kingdom of Mafia Michele & Dominec Racco

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