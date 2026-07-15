Divorzi grigi | perché sono quasi triplicate le coppie che in Italia si separano dopo i 50-60 anni

Per capire di più questo fenomeno e le motivazioni che portano una coppia a lasciarsi dopo tanti anni di matrimonio, abbiamo intervistato Rosantonietta Scramaglia, Presidente ISTUR (Centro Ricerche Francesco Alberoni) e docente di Sociologia presso l'Università IULM di Milano, che se ne è occupata nell'ambito del workshop Sposarsi oggi senza stress. Dalla promessa al sì, tutto quello che c’è da sapere, dedicato all'evoluzione del matrimonio in Italia e dove anche L’Astrolabio Agenzie di turismo a Milano e la gioielleria Rubinia hanno portato la loro esperienza. Divorzi grigi: perchè ci si separa dopo i 50 anni «Per capire il perchè dell'aumento dei divorzi grigi dovremmo cominciare a parlare di crisi tardive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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