Dal 31 luglio nuovo appuntamento in libreria e fumetteria con la serie de IL CONFINE, thriller dalle atmosfere oniriche e morbose creato da Mauro Uzzeo & Giovanni Masi. In questo undicesimo episodiointitolato DA LEI ALL’ETERNITÀ, disponibile dal 31 luglio, nulla è quello che sembra.Tre colpi, tre spari di fucile, treproiettili, hanno ridotto in fin di vita l’ex agente dell’Interpol, Laura Denti. L’ultimo a stringerla tra le braccia è stato il suo collega Antoine Jacob, arrivato troppo tardi per fermare l’assassino ma forse ancora in tempo per salvarla. Per riuscirci,il francese dovrà affrontare proprio il tempo, addentrandosi nel cuore della montagna degli squarci e sfidando così l’origine del suo mistero, partendo da Laura e raggiungendo l’eternità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta IL CONFINE 11 di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi

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