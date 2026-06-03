Il 5 giugno arriverà in libreria e fumetteria “Vendetta”, il nuovo capitolo della serie “Senzanima”. La storia narra le avventure sanguinarie e crude della giovinezza di Dragonero, personaggio creato da Luca Enoch e Stefano Vietti. La serie è pubblicata dalla Sergio Bonelli Editore.

Arriverà il 5 giugno in libreria e fumetteria VENDETTA, ilnuovo capitolo della fortunata serie SENZANIMA che racconta le avventure crude e sanguinarie della giovinezza di Dragonero, nata dalla penna di Luca Enoch e Stefano Vietti. Nella decisione di Ian di lasciare la famiglia e seguire l’avventura con la compagnia dei Senzanima ha molto pesato un tragico accadimento avvenuto a Silverhide circa un anno primadei fatti qui narrati. Una notte, una Gilda di schiavisti cercò di rapire Gheba, il gigante karkassero che per Ian era come un fratello, ma non riuscendovi, lo uccise. Adesso Ian ha finalmente in mano degli indizi concreti che possono farlo risalire agli assassini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. VENDETTA”

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