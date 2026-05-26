Sergio Bonelli Editore ha annunciato il rilascio di “Eternity 8”, il nuovo episodio scritto da Alessandro Bilotta. La storia si intitola “La ricerca di Dio al tempo del...” e continua la saga di Eternity. La serie è disponibile da poco e si può trovare nelle librerie e negli store online. La pubblicazione si inserisce nell’attuale produzione editoriale dedicata ai fumetti e alle graphic novel.

Nuovo episodio della saga di ETERNITY di Alessandro Bilotta. In LA RICERCA DI DIO AL TEMPO DEL PARADISI DEI DISCOUNT i testi di Bilotta e i disegni di Leonardo Marcello Grassi tornano a raccontare le vicende di Alceste Santacroce: cronista mondano, presenzialista, opportunista da salotto, santo e anche plurimiracolato. E proprio nei nuovi panni di uno che ha incontrato la grazia, Alceste non può evitare di farsi qualche domanda. Le storie di chi ha avuto rapporti con il divino trovano casa in una città come Roma e per la prima volta il protagonista di Eternity si lascia incuriosire. Del resto, non si può restare indifferentia una luminaria del sacro cuore di Maria in un luogo dove Dio passeggia tra pellegrini, turisti, fedeli, agnostici e soprattutto curiosi, che sono la maggioranza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “ETERNITY 8” di Alessandro Bilotta

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