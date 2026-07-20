A Firenze, un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con droga a bordo di un tram e in casa. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 38 grammi di hashish, 17 di ketamina e bilancini di precisione. L'operazione ha portato a 16 arresti e 33 denunce, con sequestri di droga, coltelli e sospensioni di licenze. Sono state inoltre effettuate diverse perquisizioni legate a un'operazione contro la criminalità giovanile.

Sorpreso a bordo della tramvia con una piccola quantità di droga, in casa nascondeva altri 38 grammi di hashish e 17 grammi di ketamina, oltre a bilancini di precisione. Un fiorentino, 32 anni, è stato arrestato dalla polizia, nel corso dei servizi di controllo svolti nei pressi della stazione Santa Maria Novella, alle fermate di tramvia e bus, centri commerciali, sale giochi, bar, nell’ultimo mese. L’attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, rientra nella vasta operazione della Polizia di Stato che ha interessato 44 province italiane per contrastare la criminalità giovanile. Sedici persone arrestate, tra cui un minore, e 33 denunciate tra cui 13 minorenni, su 1. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Sequestri di droga, coltelli e licenze sospese: operazione anti criminalità giovanile a Firenze, 16 arresti e 33 denunce

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