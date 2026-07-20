La Polizia di Stato ha arrestato 539 persone e sequestrato oltre 700 chili di droga durante un’operazione in 44 province italiane. I sequestri di stupefacenti sono stati effettuati anche a Messina, Catania e Palermo. L’indagine ha coinvolto gruppi di giovani coinvolti in attività criminali. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato armi e denaro. L’intervento si è concentrato su reti di traffico e spaccio di droga tra le regioni.

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha colpito la criminalità giovanile in 44 province italiane. Il bilancio dell'attività, coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta con l'impiego di oltre mille operatori delle Squadre Mobili e dei Reparti Prevenzione Crimine, parla di 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 persone denunciate per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti e le armi. L'intervento si è concentrato sui fenomeni di criminalità che vedono coinvolti giovani, sia singolarmente sia in gruppo, con particolare attenzione alle aree di spaccio, ai luoghi della movida e ai principali punti di aggregazione urbana. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

Segui gli aggiornamenti su Messina.

© Gazzettadelsud.it - Criminalità giovanile, maxi blitz in 44 province: 539 arresti e oltre 700 chili di droga, sequestri anche a Messina, Catania e Palermo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti

Notizie e thread social correlati

Criminalità giovanile, maxi blitz in 44 province: 539 arresti e oltre 700 chili di droga sequestrati anche a Messina e PalermoUna vasta operazione della Polizia di Stato ha coinvolto 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone e al sequestro di oltre 700 chili...

Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang: droga, armi e furti, 539 arresti in 44 provinceNella più grande operazione contro la criminalità giovanile sono stati arrestati 539 persone in 44 province.

Temi più discussi: Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga; Maxi operazione contro la criminalità giovanile in 44 province, 539 arresti; Padova, maxi blitz contro la criminalità giovanile: sequestrate armi e controllati oltre mille ragazzi; Maxi operazione contro la criminalità giovanile, 539 arresti.

Maxi blitz contro la criminalità giovanile, 539 arresti. Sequestrati oltre 700 chili di droga x.com

Maxi blitz contro la criminalità giovanile: centinaia di arresti, chili di droga sequestrati e mille profili social che inneggiavano all'odio e alla violenza scoperti dalla ...TRENTO. Ci sono anche Trento e Bolzano fra i territori coinvolti nella maxi operazione messa in campo dalla polizia per il contrasto della criminalità giovanile in 44 province. L'attività ha preso di ... ildolomiti.it

Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province: 539 arrestiLa Polizia di Stato conclude operazione giudiziaria nazionale contro criminalità giovanile in 44 province con 539 arresti. Scatta allarme per odio su social. cronacalive.it